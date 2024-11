POZZECCO: "LA SCRITTA ITALIA SUL PETTO È UNA RESPONSABILITÀ MOLTO FORTE"

Gianmarco Pozzecco è tornato sulla sfida vinta in Islanda: “Siamo reduci da una bellissima serata, quella a Reykjavik. Non solo per la vittoria ma anche per come i ragazzi sono riusciti a guadagnarsela. Ovvero con sacrificio, voglia di aiutarsi e di superare le avversità che pure questi giorni non sono mancate. Non vediamo l’ora di scendere in campo in un PalaBigi sold-out per provare a ripeterci e centrare la qualificazione matematica. Reggio Emilia è nel mio cuore. Ci ho giocato molte volte da avversario e oggi non posso che apprezzare il grande lavoro che la società della Presidentessa Bartoli sta svolgendo insieme a tutti i suoi collaboratori, allo staff tecnico e ai giocatori. Avere la scritta Italia sul petto è una responsabilità che sento molto forte in me e posso assicurare che anche i miei giocatori avvertono questa sensazione ogni volta che scendono in campo. Siamo pronti, insieme ai nostri tifosi, a vivere un’altra meravigliosa serata“.