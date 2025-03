Cremona, Poser: "Treviso? Si giocherà tutto sui dettagli"

Memore del biennio trascorso in Veneto (2016/18), Federico Poser è stato intervistato dalla Tribuna di Treviso in vista della sfida di domenica del Pala Radi. Così l'ala/centro della Vanoli: "A Sassari, visto i disastri che ho combinato in campo, ho giustamente giocato meno. La Vanoli è una squadra a trazione americana con un gioco abbastanza perimetrale, come d'altra parte Treviso: noi lunghi non beneficiamo di tanti possessi in attacco. Siamo in piena lotta salvezza. Sarà una partita molto importante, alla Vanoli servono punti soprattutto in casa. Treviso battendo Varese è uscita da un periodo di difficoltà, noi ci stiamo preparando per fare una bella prestazione giocando forte e concentrati, specialmente stando sul pezzo per tutti i 40'. Siamo reduci dalla partita di Sassari dove avevamo avuto un approccio aggressivo prendendo un buon vantaggio, poi la Dinamo ha cambiato marcia quando sono entrati Thomas e Weber. Purtroppo non siamo riusciti a completare la rimonta nel finale, tuttavia si è visto che l’agonismo non ci manca. L'andata (87-84 Treviso, canestro decisivo di Bowman)? Quella sconfitta ha rappresentato per noi davvero un brutto colpo, ricordo che eravamo stati quasi sempre davanti nel punteggio, perdere in quel modo ci ha fatto proprio male. Davanti al nostro pubblico punteremo su un approccio fisico, aggressivo, tosto atleticamente. La Nutribullet dal punto di vista offensivo ha tanto talento e certamente ci aspetterà una battaglia incerta fino all'ultimo minuto. Credo che nessuna delle due squadre possa produrre in partita break consistenti, quindi si giocherà tutto sui dettagli".