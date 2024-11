ESPN ha riportato le parole che Gregg Popovich, momentaneamente a casa per riprendersi dal lieve ictus di inizio ottobre, avrebbe detto all'organizzazione dei San Antonio Spurs, giocatori e Mitch Johnson (che ha preso il suo posto da head coach ad interim) in primis: "Non preoccupatevi per me. Concentratevi sul lavoro da svolgere a San Antonio, cioè vincere e cercare di competere. Quando tornerò, tornerò. Di nuovo, non preoccupatevi per me".