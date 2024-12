Coach Popovich e l'ictus: "Ricevuto un sostegno travolgente"

A distanza di un mese e mezzo dal lieve ictus (2 novembre) che lo sta tenendo lontano dalla panchina dei San Antonio Spurs, tramite l'organizzazione oroargento è stato fatto trapelare un messaggio lasciato da coach Gregg Popovich: "Queste sono state sicuramente 6 settimane inaspettate per me e la mia famiglia. Mentre lavoriamo insieme alla mia guarigione, voglio prendermi un momento per dire che il sostegno che abbiamo ricevuto in questo periodo è stato davvero travolgente nel miglior modo possibile. Anche se vorrei poter rispondere a ognuno di voi, per ora lasciatemi dire che io e la mia famiglia vi saremo sempre grati. Siamo grati alla nostra meravigliosa comunità, all'intera organizzazione degli Spurs, alla nostra famiglia e ai nostri amici. Nessuno è più entusiasta di vedermi tornare in panchina delle persone di talento che hanno guidato il mio processo di riabilitazione".