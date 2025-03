Brescia, Poeta: "Della Valle e Bilan hanno indicato la strada per tutti"

Dalla pancia del PalaCarrara di Pistoia sono giunte anche le parole di Giuseppe Poeta (coach Germani Brescia), in riferimento alla vittoria appena ottenuta dai biancoblu sui toscani (84-97): "Complimenti a Pistoia per l'orgoglio, il senso di appartenenza che molte volte valgono più delle skills. Complimenti al pubblico che non li ha mai smesso di sostenere. Sapevamo non sarebbe stato facile, lo dimostra l'andamento della gara. Abbiamo sfruttato i nostri mismatch ma poi, appena abbiamo abbassato l'intensità, Pistoia è stata brava a rientrare. I nostri veterani, Della Valle e Bilan, hanno approcciato la partita in modo serio e hanno indicato la strada per tutti. Abbiamo fatto una partita seria come avevo chiesto, non era scontata questa vittoria. Bravi i ragazzi: Rivers, il secondo tempo di Burnell, Della Valle e Bilan... Abbiamo fatto una partita molto consistente. Della Valle? Ha tanto talento, è difficile da marcare. Quando non gli sono state messe le mani addosso ha fatto 2/3 triple, poi ti viene da essere più aggressivo. Non mi è sembrato ci fosse niente di clamoroso, solo 3 falli subiti. Bilan? Irreale. Se solo avessi saputo che mancavano 2 assist per la tripla doppia... Non ero aggiornato sui numeri, non guardo gli scout durante la partita. Se finisse ora la stagione sarebbe l'MVP? Penso di sì. Le chiavi della gara? Volevamo escludere Forrest dalla partita: sapevamo che con Kemp da 3, Paschall da 4 e Cooke da 5 potevamo subire a rimbalzo di attacco come già successo all'andata. Ne abbiamo concessi 15, troppi. Oggi abbiamo fatto meglio in attacco che in difesa, ma sono contento perché queste partite sono pericolosissime. Pistoia ha fatto una grande partita, non hanno mai dato la sensazione di mollare. Sono stati veramente bravi. Ci è servita una partita di alto livello, ne sono orgoglioso perché non la davo per scontato".