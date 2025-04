Giuseppe Poeta: "Favorite in LBA? Ancora Milano e Bologna"

All'interno dell'intervista concessa al Corriere dello Sport, il coach della Germani Brescia ha tracciato un bilancio sulla competitività espressa dal massimo campionato italiano: "Per me le grandi favorite, pur con il cammino altalenante avuto, rimangono Milano e Bologna. Non ricordo a memoria, però, una stagione con tante protagoniste come questa. È un grande segno di vitalità per il nostro movimento, con un livellamento verso l'alto che ha proposto molte realtà alla ribalta. Tanti di noi hanno allestito roster competitivi e sono riusciti ad approfittare delle difficoltà delle due grandi".