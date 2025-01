Brescia, Poeta: "Successo frutto dello spirito di squadra"

Nella sala stampa del Palaleonessa A2A, coach Giuseppe Poeta ha commentato la vittoria in rimonta della sua Germani Brescia contro Trento (83-77): "Sono ovviamente soddisfatto, e come potrei non esserlo? Un successo che è il frutto dello spirito di squadra che i miei ragazzi stanno dimostrando di partita in partita. Abnegazione, sacrificio e il fatto di mettersi al servizio dei compagni sono qualità che non si allenano, o si hanno oppure no. E questa squadra ha dimostrato nel girone di andata di possedere doti non comuni e che sono risultate decisive. Se Trento avesse continuato a difendere come ha fatto nei primi dieci minuti non ci sarebbe stato match. Ovviamente sapevamo che così non avrebbero potuto proseguire: la nostra bravura è stata quella di non demoralizzarci neppure quando siamo andati sotto di 20. Con pazienza, senza forzare nulla in attacco e qualche miglioramento in difesa, siamo pian piano tornati a contatto con Trento e nella ripresa la gara si è giocata in equilibrio. E attenzione che non dobbiamo solo guardare il tabellino e chi ha magari fatto il canestro importante: per vincere serve l'aiuto di tutti. Ad esempio quello di Della Valle e Bilan, che fanno qualche tiro in meno e qualche passaggio in più al compagno meglio piazzato. E non dimentichiamoci del pubblico: senza di loro, senza questa grande tifoseria, non avremmo mai vinto".