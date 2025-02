Poeta: "Brescia, serve una prestazione solida per battere Cremona"

Il coach della Germani analizza il prossimo impegno di campionato e mette in guardia i suoi sulle potenzialità della Vanoli. "Affrontiamo Cremona, una squadra con rinnovata fiducia che ha dimostrato di aver la forza per poter vincere a Trento e, in casa, contro Trapani. Noi dovremo compiere una prestazione molto solida per vincere la partita, in quanto la Vanoli è alla ricerca di punti preziosi in chiave salvezza e siamo tutti consapevoli di quanto le motivazioni, nella seconda parte della stagione, siano maggiori per tutti. Sarà necessario scendere in campo mostrando il giusto approccio e con fisicità per evitare che Cremona possa prendere confidenza, tentando di limitare al meglio i loro realizzatori, come Corey Davis, Peyton Willis e Trevor Lacey, tasselli di assoluto talento. Bisognerà partire da una difesa attenta, per poi esprimere il flusso di gioco offensivo in campo aperto, come spesso ci riesce bene davanti ai nostri tifosi. Al netto del tesseramento avvenuto in mattinata, ancora non sappiamo se Semaj Christon sarà della partita, ma vogliamo concentrarci fermamente solo su noi stessi".