Brescia, Poeta: "21 assist? Dato che mi rende orgoglioso"

A margine della larga vittoria a Sassari (77-96), coach Giuseppe Poeta ha commentato la prestazione della sua Germani Brescia nella sala stampa del PalaSerradimigni: "Abbiamo fatto una partita seria, sono orgoglioso. Sassari voleva chiudere bene davanti al proprio pubblico. Noi dopo un inizio un po' soft siamo stati bravissimi ad avere pazienza contro i raddoppi e la zona a trovare sempre l'uomo libero. I 21 assist sono un dato che mi rendono orgoglioso. Una menzione per Mobio, che senza Ndour si è fatto trovare pronto: è un ragazzo che lavora duro e sta crescendo. Fare 96 punti in un campo dove avevano perso Trapani e Bologna non è facile. Abbiamo avuto la serenità di andare dove avevamo preparato la partita. Bilan è stato bravo, come Burnell, con i raddoppi a muovere la palla, abbiamo trovato i tiratori sull'arco. Della Valle, Ivanovic... L'ultima di regular season con Treviso? Vincendo vorrebbe dire aver fatto 22 vinte. A inizio anno se qualcuno me lo avesse detto, gli avrei dato dell'ubriaco. Domenica vedremo questa griglia playoff che non si delinea ancora nonostante manchi solo una giornata. Possiamo finire da secondi a quarti, con 21 vittorie. Quest'anno va così. Un campionato di altissimo livello. Toccherà sudare ancora 40 minuti per fare il possibile per finire meglio".