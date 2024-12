Brescia, Poeta: "Finiamo l'anno in maniera super"

A pochi istanti dal 90-83 sull'Estra Pistoia, che significa 7° successo consecutivo per la sua Germani, così coach Giuseppe Poeta ha commentato la prova di Brescia: "Finiamo l’anno in maniera super. Non è stata certamente una partita facile, lo sapevamo. Loro sono arrivati all’ultimo possesso nelle ultime sei partite. Hanno talento, taglia e sprazzi di gioco importanti all’interno della partita. Noi forse non siamo stati cinici a cavallo tra il 3° e il 4° quarto. Abbiamo preso e sbagliato tiri aperti che di solito non sbagliamo, ciò non toglie che potevamo fare un po’ meglio in difesa. Al momento però ciò che conta sono i due punti e che abbiamo fatto una partita solida, conducendo 39 minuti e 30 secondi. Siamo stati bravi sul finire della partita a essere più reattivi e aggressivi sui pick& roll in difesa per fermare Forrest e Christon che ci stavano creando problemi. Faccio un plauso speciale ai fisioterapisti e ai dottori perché stamattina Burnell ha avuto un problema al piede risolto in meno di un’ora con tutte le indagini del caso per capire che non era nulla di grave; sono importantissimi, dietro le quinte fanno un lavoro incredibile e risolvono tutto in pochissimo tempo. Pochi punti nel finale? Non mi sono preoccupato del fatto che per 8' non abbiamo segnato. La qualità dei nostri tiri è stata alta. Non ricordo tiri forzati dei 7 su 28 da tre. Se devo pensare a lungo termine è più la parte difensiva su cui dobbiamo crescere: pur non segnando per tanto, abbiamo concluso a 90 punti".