Brescia, Poeta: "Tutti hanno dato un contributo, abbiamo ripreso il filo"

Il derby lombardo tra Brescia e Cremona è andato ai padroni di casa (99-87). Questo il commento a caldo di coach Poeta: "Sono contento, abbiamo fatto un’ottima partita molto seria contro una squadra che ha fatto vedere perché ha vinto con Trento e Trapani. Bravi noi dopo i primi 3 quarti a dare un giro in difesa e a correre in contropiede, dopo che per due quarti e mezzo non abbiamo trovato il nostro flusso in attacco: oggi una menzione particolare dev’essere per David Cournooh, se la merita. Contento per i 24 assist di cui 18 da Della Valle, Bilan e Ivanovic: tutti hanno dato contributo, è una squadra bella da allenare e con un grande senso di responsabilità da parte dei giocatori, anche durante la settimana. Abbiamo ripreso bene il filo dopo la vittoria con Trieste di febbraio: dobbiamo avere fiducia per i prossimi impegni in un campionato in cui puoi perdere ogni domenica se non impatti la partita bene e non giochi con intensità. Cremona è una squadra che si può salvare e oggi, anche con un 13/32 da 3 punti con tanti tiri difficili, lo ha dimostrato".