Poeta crede in Brescia: "Coppa Italia da affrontare con entusiasmo"

Dopo averla già sollevata nel 2023, la Germani Brescia non nasconde le proprie ambizioni in vista di una Final Eight di Coppa Italia che sta per cominciare e che potrebbe regalare, come nelle ultime due edizioni, una vittoria sorprendente. Peppe Poeta ne ha parlato ai nostri microfoni: "Arriviamo a questa partita con grande entusiasmo dopo una bellissima vittoria in casa contro una grande squadra come Trieste. Dal canto nostro il primo obiettivo sarà quello di recuperare energie fisiche e mentali per approcciare nel modo giusto la prima partita di questa splendida competizione".