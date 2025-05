Poeta avverte Brescia: "Playoff? Dobbiamo partire col piede giusto"

Per la Germani c’è un impegno complicato contro Trieste: “È una squadra che ha fatto un eccellente campionato. Piena di talento, che ama giocare a un ritmo alto, aggressiva nei primi secondi del possesso. Dovremo essere molto bravi a fare un'ottima transizione difensiva e provare a limitare al massimo le loro guardie che hanno molto, molto talento. Non c'è un giocatore in particolare che toglierei a Trieste. Sono una squadra dal grande collettivo, hanno trovato protagonisti diversi durante tutto l'anno. Sono stati in grado di vincere partite contro squadre molto importanti e hanno tutti i loro effettivi. Hanno il nostro massimo rispetto. Dovremo fare una partita di squadra, vincere di squadra e limitarli di squadra”.