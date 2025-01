Poeta allerta Brescia: "Tortona ha grandissima ambizione, test molto impegnativo"

Completato il giro di boa nel punto più alto della classifica, al primo posto, la Germani Brescia è pronta ad affrontare la seconda parte di regular season con la stessa intensità e unione d'intenti. Serviranno queste due caratteristiche (e non solo) nel prossimo match di campionato contro la Bertram Derthona Tortona, come spiegato anche da Peppe Poeta ai nostri microfoni: "Ci aspetta un test molto impegnativo contro una squadra in grande fiducia, che ha raggiunto l'acceso alle Finali Eight di Coppa Italia e l’acceso alle Top 16 di Champions League. Una squadra sicuramente molto profonda, fatta di dodici giocatori veri, che ha grandissime ambizioni".