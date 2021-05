Playoff Serie A: rimonta Sassari, contro Venezia si va a gara-5

PLAYOFF SERIE A

La Dinamo pareggia la serie dei quarti di finale grazie all’86-73 contro la Reyer: tutto si deciderà giovedì al PalaTalercio

Sassari pareggia in casa la serie del primo turno playoff e costringe Venezia a gara-5. Ottima partenza per i sardi, che terminano il primo quarto sul 20-6. Il massimo vantaggio per i padroni di casa arriva sul +14 a inizio secondo periodo, ma un parziale di 16-0 a favore della Reyer contribuisce al sorpasso veneziano per 35-31 all’intervallo lungo. La parità viene ristabilita alla fine del terzo quarto (59-59), prima dell’86-73 conclusivo.

Come due anni fa in finale, si confeziona un’altra ‘bella’ tra Sassari e Venezia ai playoff scudetto; anche se questa volta si tratta dei quarti. Fattore campo nuovamente rispettato e soltanto tra 48 ore si saprà chi sarà la quarta semifinalista, che affronterà Milano. Gara-4 del PalaSerradimigni che comincia con più di 20 minuti di ritardo perché, durante il riscaldamento, con una schiacciata un po’ troppo vigorosa, Kaspar Treier rompe uno dei due tabelloni. Un avvenimento più frequente in Nba che nel campionato italiano. Fatto sta che si comincia ed è una partenza a tutto gas per la formazione di Pozzecco. Dopo la tripla di Bendzius (9-3), Vidmar non ferma il parziale del Banco di Sardegna, che prende il largo con Happ e la tripla di Kruslin del 14-3. L’Umana Reyer torna a segnare con la penetrazione di Daye, ma i padroni di casa non si fermano e Bendzius segna due triple consecutive che chiudono il primo quarto sul 20-6. Dopo la tripla di Katic a inizio secondo periodo, è Venezia questa volta a mettere in scena un monologo: bombe di Daye e di Jerrels e giocata da tre punti ancora per il primo. Sorpassi e controsorpassi prima del 31-35 firmato da Vidmar e Tonut. Massimo vantaggio di +12 per gli ospiti a metà terzo quarto (41-53) dopo le triple di Chappell e di Tonut. Tutto, però, rimane perfettamente in bilico alle porte dell’ultima frazione di gioco: due liberi di Spissu, l’antisportivo di Daye (2/2 per Bendzius) e 5 punti di Katic con bomba sulla sirena fissano il risultato sul 59 pari al 30’. Il break di Sassari prosegue: De Nicolao chiude un parziale di 13-0 (63-59). Niente poi più da fare per Venezia, nonostante il vantaggio trovato da Watt: triple di Katic, Bendzius e Spissu (questi ultimi due si rivelano i top scorer del match) e la squadra di Pozzecco trionfa 86-73. Giovedì, nuovo appuntamento in Laguna per la decisiva gara-5.