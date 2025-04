Playoff Nba: Oklahoma elimina Memphis, Denver passa a Los Angeles

Quattro le partite giocate nella notta per i playoff Nba, con Oklahoma City prima squadra ad assicurarsi il passaggio al secondo turno ad Ovest grazie ad un netto 4-0 ai danni di Memphis. I Thunder superano 117-115 i Grizzlies, privi di Ja Morant, grazie ai 38 punti del solito Shai Gilgeous-Alexander e ai 23 di Jalen Williams. Sempre ad Ovest, i Denver Nuggets pareggiano la serie con i Los Angeles Clippers sul 2-2. In gara-4 i campioni del 2023 si impongono per 101-99 grazie a un canestro incredibile sulla sirena di Aaron Gordon su un air ball disperato di Nikola Jokic. Proprio il centro serbo trascina Denver con 36 punti, 21 rimbalzi e 8 assist. Non bastano ai Clippers i 24 punti di di Kawhi Leonard e i 15 con 11 assist di James Harden. Gara 5 si giocherà ora a Denver. Ancora ad Ovest, i Golden State Warriors battono gli Houston Rockets per 104-93 e si portano sul 2-1 nella serie. Steph Curry trascina i californiani con 36 punti, 7 rimbalzi e 9 assist, mentre ai Rockets non bastano i 17 punti di Fred VanVleet. Infine tutto facile ad Est per i Cleveland Cavaliers, che si impongono per 124-87 in casa dei Miami Heat e si portano sul 3-0 nella serie. Cavs trascinati dai 22 punti e 10 rimbalzi di Jarrett Allen e dai 16 di Donovan Mitchell. Non bastano a Miami i 22 di Bam Adebayo.