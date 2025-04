Playoff Nba, Morant infortunato: salta gara 4 di Memphis-Oklahoma

La guardia di Memphis Ja Morant non giocherà in Gara 4 della serie dei Grizzlies contro gli Oklahoma City Thunder sabato, a causa della contusione all'anca riportata in Gara 3. L'allenatore ad interim Tuomas Iisalo ha confermato l'assenza di Morant a meno di due ore prima della partita. Iisalo ha tuttavia affermato che Morant ha evitato infortuni gravi. Morant era stato inserito tra i giocatori in dubbio fin dal referto medico iniziale di venerdì pomeriggio. Memphis proverà di evitare di essere spazzata via al primo turno della Western Conference senza una delle sue armi offensive più importanti.