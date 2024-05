Playoff Nba: Dallas vince ancora, le Finals sono ad un passo

NBA PLAYOFF

I Mavericks superano 116-107 Minnesota e si portano sul 3-0 nella serie: ora hanno quattro match point. 33 punti per Doncic e Irving

© Getty Images Nella notte Nba, Dallas batte ancora Minnesota ed è ora ad una vittoria di distanza dalla qualificazione alle Finals. All'American Airlines Center, che sarà teatro anche di gara-4, finisce 116-107 per Doncic e Irving, entrambi a referto con 33 punti e protagonisti assoluti di questo 3-0. Inutili, invece, i 26 di Anthony Edwards, visto che gli ospiti, avanti 104-102, cedono negli ultimi 5 minuti del periodo conclusivo.

Resta solo una partita tra Dallas e una qualificazione alle Finals che manca dal 2011: i Mavericks, infatti, vincono anche gara-3, la prima in casa, battendo 116-107 Minnesota grazie ad un'ultima parte di match ai limiti della perfezione. La sfida dell'American Airlines Center, infatti, segue sostanzialmente i binari dell'equilibrio nonostante il +8 (60-52) per i padroni di casa all'intervallo lungo. Ma è nei 5 minuti conclusivi che i Timberwolves crollano: avanti 104-102, infatti, gli ospiti realizzano solo un punto con Naz Reid, ma nel frattempo ne incassano ben 14. Finisce allora 116-107, visto il canestro della staffa di Edwards, e adesso la serie è ad un passo dalla conclusione.

Dei 116 punti totali di squadra, 66 arrivano dalle mani di Doncic e Irving, protagonisti assoluti di questo doppio confronto. Ed entrambi realizzano 33 punti, ma lo sloveno aggiunge 7 rimbalzi e 5 assist, mentre saranno 3 e 4 per l'ex Cleveland. Nonostante faccia, stavolta, il possibile per tenere a galla Minnesota, non bastano i 26 di Anthony Edwards che va ad un rimbalzo ed un passaggio vincente dalla tripla doppia. Tutto inutile: Dallas ha quattro match point a disposizione, due dei quali in casa. Nella notte tra martedì e mercoledì ci sarà gara-4, ancora in Texas: i Mavericks sognano una qualificazione alle Finals che manca dal 2011, anno dello storico titolo con Dirk Nowitzki. Minnesota, invece, è chiamato a fare ciò che non è mai riuscito a nessuno: rimontare una serie da triplo svantaggio.