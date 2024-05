Playoff Nba, Dallas batte Minnesota e si porta sull'1-0

BASKET

Colpaccio dei Mavericks in gara-1 della finale di Conference a Ovest: 108-105 ai Timberwolves

© afp Nei playoff Nba, si apre con un colpo di scena immediato la finale della Western Conference: Dallas, infatti, vince in trasferta e batte 108-105 Minnesota, portandosi sull'1-0. Match equilibrato deciso soltanto nel finale dai liberi di Kyrie Irving (30 punti a fine gara), con i padroni di casa che non riescono a trovare il 108-108. Luka Doncic ne fa 33, non bastano i 24 di Jaden McDaniels e i 19 di Anthony Edwards ai Timberwolves.

Il concetto di fattore campo in questi playoff è davvero relativo e la regola viene confermata anche in gara-1 della finale di Conference a Ovest: Dallas, infatti, si impone 108-105 in Minnesota, mettendo a segno il punto dell'1-0. Un successo preziosissimo perché arriva al termine di una gara equilibratissima con i Timberwolves avanti di 6 punti (33-27) a fine primo quarto, ma i Mavericks restano sempre a contatto (62-59 all'intervallo lungo, 83-82 a 12 minuti dalla fine). Da un parziale all'altro, si arriva così al 102-98 per i padroni di casa ed è allora che sbucano Luka Doncic, PJ Washington e Kyrie Irving: le triple dello sloveno e dell'ex Charlotte permettono ai Mavs di portarsi sul 104-102, mentre i liberi dell'ex Cleveland e Brooklyn valgono il 108-104. Conley, sempre dalla lunetta, ne ha a disposizione tre, ma ne sbaglia due e Minnesota non riesce neanche a costruire la tripla del possibile overtime. Dei 108 punti di Dallas, 63 portano la firma di Luka Doncic (33) e Kyrie Irving (30), mentre ne arrivano solo 14 dalla panchina. Non bastano a Minnesota i 24 di McDaniels e i 19 di Edwards. Nella notte tra venerdì e sabato, sempre sul campo dei Timberwolves, andrà in scena gara-2 con Ant-Man e compagni chiamati subito a pareggiare la serie per non andare in Texas sotto 2-0.