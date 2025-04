Playoff Nba: Boston travolge Orlando, super Curry trascina Golden State

Partono forte Boston Celtics, Cleveland Cavaliers e Oklahona City Thunder - tra le favorite per il successo finale - nei playoff Nba 2024-2025. In gara-1 i Celtics, detentori del titolo, hanno sconfitto senza affanni gli Orlando Magic 103-86 (30 punti per Derrick White). I Cavaliers hanno piegato la resistenza dei Miami Heat 121-100 (30 punti per Donovan Mitchell). Infine Okc ha travolto 131-80 i Memphis Grizzlies (21 punti per Aaron Wiggins). Nell’ultima partita della giornata i Golden State Warriors hanno espugnato il campo degli Houston Rockets con il punteggio di 95-85 (31 punti per Stephen Curry)