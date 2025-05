Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che la Lega Basket, considerata la concomitanza con le gare del Campionato di calcio di Serie A, tra cui Fiorentina-Bologna, previste per domenica 18 maggio alle ore 20.45, ha disposto il nuovo orario per GARA 1 dei Quarti di finale di Playoff LBA 2025 come segue: