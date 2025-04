Pistoia, Valerio-Bodon: "Sono qui per aiutare la squadra"

Domenica ha esordito al Forum con la canotta numero 70 dell'Estra, Vincent Valerio-Bodon ha confessato la sua voglia per questo finale di campionato. "Sono qui per provare ad aiutare la squadra al massimo delle mie potenzialità, sappiamo bene che le chance rimaste di salvezza sono poche ma questo non cambia l’impegno che voglio e devo mettere in campo: in più sono arrivato nella Serie A italiana che è un campionato di altissimo livello quindi è bello confrontarsi con avversari di spessore. Dal mio punto di vista, devo dire che è stato bello partire subito contro Milano, team forte che fa l’Eurolega: da una parte ero spaventato ma, dall’altra, comunque carico perché sono le sfide più belle. Rispetto alla G-League qui c’è molta più fisicità e, visto che devo dare un mano in quel frangente a rimbalzo, dovrò aumentare l’apporto difensivo. Non dimentichiamoci che siamo andati in casa di Milano senza Forrest e ce la siamo giocata fino alla fine: contro Bologna penso che si possa pensare più o meno allo stesso match perché loro sono forti ma noi abbiamo dimostrato di poter competere con chiunque e con Forrest che sarà della partita, come penso, avremo anche più chance".