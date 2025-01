L'Estra Pistoia comunica di aver raggiunto l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con il pivot Andrew Smith.

"Il club", si legge nella nota ufficiale, "ringrazia il ragazzo per l’impegno e la professionalità dimostrate in questi mesi e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera". Smith è ai dettagli con la Elachem Vigevano in A2.