Pistoia, Okorn: "Finalmente abbiamo il nostro pivot"

Gaspar Okorn, coach Estra Pistoia: “Finalmente abbiamo il nostro pivot e ci darà una mano sotto le plance che è uno dei nostri problemi principali fino ad oggi, ovviamente è con noi da due soli giorni e non può sapere e conoscere tutto però cercherà di dare il massimo, anche perché conosce già questo campionato. Con il suo arrivo, sono dell’idea come ho già detto che Karlis Silins tornerà a coprire maggiormente lo spot di 4 divenendo un’arma in più sia dal perimetro che a rimbalzo e in transizione. Potranno giocare anche insieme? Certo, ma da ala grande al fianco di Cooke. Posso già dire che Derek sarà della partita a Trieste e che il giocatore che rimarrà fuori in questa occasione sarà Eric Paschall”.