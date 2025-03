Pistoia, Okorn: "Abbiamo iniziato bene, poisiamo andati in difficoltà"

Il coach dell'Estra ha commentato con amarezza il ko contro Trento. "Intanto faccio i complimenti a Trento che ha meritato i due punti. Abbiamo iniziato in modo buono, giocando bene i primi 10 minuti, poi siamo andati in difficoltà con le rotazioni ed è uscita la superiorità di Trento. Siamo comunque rimasti a contatto fino a metà partita, ma dal terzo quarto in poi abbiamo commesso davvero troppi errori. In partite così, contro un’avversaria di questo calibro, non puoi davvero permetterti di sbagliare così tanto: in gare come questa è necessario essere quasi perfetti. Ciò nonostante l’attitudine e l’atteggiamento dei miei giocatori mi è piaciuto, soprattutto al cospetto di una squadra come Trento".