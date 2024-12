Pistoia, Markovski: "Visti gli investimenti, Trapani non è una neopromossa"

“In questa settimana siamo arrivati progressivamente al completo però i ragazzi sono tutti a disposizione e quindi dovremo valutare chi impiegare – ammette il coach di Estra Pistoia, Zare Markovski – anche Smith è in gruppo e, vista la sua stazza, sono convinto che potrà darci una mano per quanto riguarda il problema dei secondi possessi. Affrontiamo una squadra come Trapani che non è una neopromossa come le altre visti i proclami e gli investimenti fatti sin dall’estate: un team molto pericoloso negli esterni ma con giocatori nel pacchetto lunghi in grado di colpire anche dall’arco. Per quanto mi riguarda, è ovvio che la voglia di arrivare ad ottenere la prima vittoria della mia gestione è tanta sapendo che, nelle gare giocate finora, la differenza con le avversarie è stata davvero minima. In merito ai cambiamenti delle ultime ore di Trapani, invece, penso che dovremo essere soltanto pronti fisicamente a combattere e diminuire quello che è il loro talento, cercando di fare al meglio quelle che sono le nostre cose”.