PISTOIA, MARKOVSKI: "IL PROBLEMA È STATA LA STANCHEZZA"

Le parole di Zare Markovski dopo il k.o. contro Trento: "A lungo andare, giocando in dieci giocatori, loro hanno avuto le forze fisiche per essere più lucidi nel finale. Noi invece non siamo stati in grado gestirlo come volevamo, concentrando il gioco su Christon e Silins. Naturalmente il motivo è solo e soltanto la stanchezza. Ci prendiamo sicuramente l’essere riusciti a mandarli ben oltre le loro medie di punti subiti. I tiri dei loro attaccanti? Sono bravissimi a leggere gli aiuti in difesa e anche oggi hanno trovato spesso il modo di punirci. Su Lamb e Ford non siamo riusciti a fare cambio sistematico e a farli faticare di più. Il minutaggio troppo sbilanciato? Dipende dal poco talento offensivo che abbiamo. Abbiamo segnato più del dovuto, ma il problema rimane".