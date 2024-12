Pistoia, Markovski: "Dobbiamo essere duri come la roccia"

“Dalla squadra vorrei vedere la difesa ed essere duri come la roccia – taglia corto coach Zare Markovski – vorrei avere mal di testa nel dover pensare, nell’ultimo quarto, a chi schierare perché ci sono giocatori in campo con quattro falli commessi dopo che siamo stati molto aggressivi nei precedenti minuti del match. Quando, invece, vedo che in un quarto arriviamo quasi alla fine con zero falli di squadra vuol dire che non va perché ritengo che in difesa l’obiettivo primario debba essere quello di lottare per diminuire il talento degli avversari e lì dobbiamo essere più forti. Devo dire che, in linea generale, nei primi due giorni di questa settimana abbiamo lavorato molto bene poi, pian piano come normale che sia, è iniziata a crescere la tensione per il match: in questi casi c’è una differenza grande tra non vincere e perdere pur avendo giocato con tutti alla pari e, consapevoli di questo, trovare il modo di subire di meno da parte dei nostri avversari e poter tornare alla vittoria”.