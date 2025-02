Pistoia, infortunio alla spalla per Christon: almeno 20 giorni di stop

A.S. Estra Pistoia Basket 2000 comunica che il proprio atleta Semaj Christon, come da programma, si è sottoposto ad ulteriori ed approfonditi esami strumentali in seguito all’infortunio alla spalla patito in occasione della partita fra Estra Pistoia e Givova Scafati dello scorso 8 febbraio. I nuovi esami hanno confermato la diagnosi di sub-lussazione dell’articolazione acromion-claveare. Per il giocatore si prevede un periodo di cure della durata di circa 20 giorni al termine del quale sarà nuovamente valutato dallo staff medico biancorosso.