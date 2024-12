Pistoia, ecco Okorn: "Dobbiamo lavorare e giocare per i nostri tifosi"

“Sono molto felice di arrivare a fare il coach a Pistoia – afferma coach Okorn – è una grande occasione per me, sicuramente le mie motivazioni sono molto alte e voglio dare il mio meglio qui in Italia. So che quella che stiamo vivendo non è una situazione perfetta per la squadra ma sono ottimista e guardo positivo: posso solo promettere di dare il meglio di me stesso per arrivare alla fine della stagione ed essere tutti soddisfatti per i risultati ottenuti. So che qui ci sono tifosi speciali: mi auguro che potranno venire alle partite, che ci potranno aiutare e spero che possano essere soddisfatti di quello che vedranno. Adesso c’è da lavorare e giocare per loro”.