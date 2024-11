PISTOIA, DELLA ROSA AL DEBUTTO: "EMOZIONI FORTISSIME"

"Le mie emozioni sono fortissime – ammette Tommaso Della Rosa – ho assaggiato a Varese nei primi due quarti cosa vuol dire fare il capo-allenatore in Serie A ed è stata una sensazione bellissima. Dopo l’annuncio di giovedì, il mio telefono è stato tempestato di messaggi e telefonate, fra cui anche numerose con coach Nicola Brienza visto il nostro rapporto nei tre precedenti anni e ancora prima con Carrea: non vedo già l’ora che arrivi il momento della palla a due per far si che questo sogno si realizzi. Con la squadra, invece, devo dire che abbiamo lavorato bene e sono davvero molto contento: anzi, ringrazio i ragazzi perché si sono subito adeguati al mio modo di stare in campo e nel condurre gli allenamenti".