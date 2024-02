Pistoia ci riprova: "Con Milano come all'andata. Melli? Sogno di allenarlo"

PARLA COACH BRIENZA

Nella gara di andata al Forum il picco più alto per la stagione dell'Estra che non vuole smettere di stupire e cerca il bis contro i campioni d'Italia al PalaCarrara, da giorni sold out

© IPA Il 26 novembre 2023 è sicuramente la data-manifesto della stagione dell'Estra Pistoia. Da matricola terribile quel giorno riuscì addirittura a vincere - e con pieno merito - in casa della squadra che ha alzato al cielo il trofeo di campione della LBA per le ultime due stagione. Domani è di nuovo Pistoia contro Milano, con la voglia matta della squadra di coach Nicola Brienza di ripetere l'impresa. Sempre coi piedi ben saldi a terra.

“Essere riusciti a batterla una volta - afferma il coach di Pistoia a SportMediaset - mi sembra che sia stato già un grande evento. Chiaramente giochiamo in casa, conosciamo la qualità di Milano, l’obiettivo è provare a fare una partita tipo all'andata. Quando, al netto delle grandi difficoltà, abbiamo resistito il più possibile e poi negli ultimi minuti abbiamo avuto quei guizzi che ci hanno permesso di espugnare il Forum”.

Guizzi firmati dalla coppia Moore-Willis, capaci di mettere a referto ben 59 punti nell'86-81 per la squadra toscana, e in generale da tutto il collettivo di coach Brienza che giocò una partita perfetta anche e soprattutto dal punto di vista della durezza mentale.

Qualità che non manca certamente al capitano dell'Olimpia Nicolò Melli. Avversario che Brienza stima tantissimo: “Sono sportivamente innamorato del nostro capitano della Nazionale. È un giocatore che rispecchia un po' il modo in cui mi piace giocare, per come sta in campo e per la leadership che trasmette ai compagni. È un bene che ce l'abbiamo in Nazionale, è un bene che giochi per l'Italia e sarebbe bellissimo poterlo allenare e avere il piacere di condividere il lavoro sul campo insieme a un grande campione come lui”.

© IPA