Pistoia, Marco Ceron aggregato agli allenamenti

A pochi giorni dalla cessione di Michael Anumba a Cividale, l'Estra Pistoia è corsa ai ripari: stando a quanto confermato da PianetaBasket e La Nazione, Marco Ceron si è allenato col gruppo di coach Okorn nelle ultime sedute di allenamento. Per il 32enne si parla di un contratto al minimo: già aggregato alla Reyer Venezia nel periodo di massima emergenza di infortuni dei lagunari (ottobre 2024), per Ceron si tratterebbe di un ritorno in Serie A dopo le esperienze a Chiusi e Vigevano in A2 del 2023/24.