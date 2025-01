Scafati, risoluzione del contratto con coach Pilot

Riportiamo integralmente il comunicato rilasciato dalla società gialloblù: "La Givova Scafati comunica di aver risolto consensualmente il rapporto di lavoro in essere con coach Damiano Pilot. Dopo un’attenta riflessione, entrambe le parti hanno concordato essere nell’interesse comune concludere la collaborazione. La società gialloblù desidera esprimere il suo più sincero ringraziamento e apprezzamento per il supporto e la professionalità che Pilot ha dimostrato durante il percorso insieme e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera".