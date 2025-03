Petrucci: "Pozzecco? Sembrava fatta per un club, poi è saltato tutto"

Sempre nell'intervista concessa al Corriere del Mezzogiorno, Gianni Petrucci (presidente FIP) ha rivelato un retroscena di "mercato" sul CT Gianmarco Pozzecco: "Resta in ogni caso. Il suo approdo su una panchina di un club sembrava cosa fatta, ma poi è saltato tutto. Sono contento di avere uno come lui. È un entusiasta, un vincente. Ci sta dando grandi soddisfazioni. Ora ci aspettiamo i risultati. Sul contratto di Pozzecco in scadenza non dico nulla, tutti sanno che l’allenatore gode della mia stima e della mia fiducia, tutti i contratti sono stati e sono rispettati, ma oggi è prematuro dire su quello che sarà il futuro".