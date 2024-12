Antonini espulso, Trapani non ci sta: "Intervenga Petrucci"

Non è ammissibile continuare a subire queste vessazioni arbitrali, che perdurano da inizio stagione, e sembrano accanirsi sistematicamente per penalizzare la Società e la sua gente. Fa tutto ciò sospettare che al designatore degli arbitri Lamonica sia quantomai indigesta una neopromossa, per di più del Sud, seconda in classifica.

La società richiede l’intervento immediato del Presidente della FIP Gianni Petrucci al quale ha da sempre manifestato vicinanza nella condivisione del progetto futuro “Basket Italia” ed è certa che non possa accettare che un Presidente/ Imprenditore che sta dando tantissimo al fenomeno Basket in Italia venga trattato in questa maniera.