Dan Peterson: "Trento da Scudetto? A maggio sarà tutto diverso"

Sul Corriere del Trentino si trova una lunga intervista a coach Dan Peterson. Questi i passaggi più interessanti, relativi alla stagione dell'Aquila di Galbiati: "Coppa Italia? Trento ha pienamente meritato la vittoria, un risultato davvero senza discussione. Ellis e Niang sono stati bravissimi. Negli Stati Uniti c'è un detto: "Solo due cose non puoi comprare nello sport: Gioventù e velocità". Sono esattamente le caratteristiche espresse dai bianconeri per mettere fuori causa l'Olimpia. Sogno Scudetto? A maggio sarà tutto diverso. Ora devono continuare su questa strada, in particolare apprendere la lezione della costanza perché nei playoff non si può sbagliare nulla. Se ci riusciranno e avranno tutti i giocatori in forma, non c'è nulla di impossibile".