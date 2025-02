Trento, Pecchia: "Serie A? Non abbiamo conquistato nulla"

L'anticipo contro Tortona (sabato 1 marzo, ore 20) vedrà l'ennesimo sold-out per una partita casalinga della Dolomiti Energia Trentino. Di questo e di altri temi legati ai vincitori della Coppa Italia ha parlato, su Il T Quotidiano, Andrea Pecchia, ala dell'Aquila di coach Galbiati: "Tutto quello che abbiamo vissuto e provato a Torino ci sta accompagnando e ci accompagnerà per il resto della nostra vita. Ora però bisogna voltare pagina, il bello dello sport è anche questo: continua a farci trovare davanti obiettivi diversi. Staccare è servito molto, almeno al sottoscritto. Venivamo da un lungo periodo caratterizzato da 3 impegni a settimana con lunghe trasferte europee, ora abbiamo tirato il fiato e siamo pronti per l'ultima fase della stagione. Stiamo facendo bene, è sotto gli occhi di tutti ma per quanto concerne la Serie A non abbiamo conquistato nulla. Sabato siamo attesi da un impegno che sono certo sarà molto probante, ospiteremo una Tortona che magari non sta viaggiando a mille ma può contare su un roster tecnicamente dotato e profondo. Sul parquet dovremo mettere, sin dalla palla a due, quell'intensità e quel ritmo che ci hanno permesso di alzare la coppa a Torino e, più in generale, di rimanere stabilmente nella parte più nobile della graduatoria".