Trento, Pecchia: "Ultime 7 giornate avranno una marcia in più"

La sezione sportiva odierna del Corriere del Trentino ospita una lunga intervista ad Andrea Pecchia. L'ala della Dolomiti Energia Trentino ha parlato dello scontro tra seconde con la Germani Brescia (domenica 30, 18.15): "L'ultima trasferta a Milano? Sicuramente abbiamo disputato una grande prestazione su un campo molto difficile. Siamo stati bravi ma resta comunque l'amaro in bocca per la sconfitta. Quella gara però ormai appartiene al passato, stiamo pensando solo alla prossima che domenica ci vedrà affrontare Brescia davanti al nostro pubblico. 4 squadre a parimerito al 2° posto (Milano e Virtus, oltre a Trento e Brescia)? È una bella novità, ci dice che il campionato italiano ha alzato il suo livello di competitività. Tutto il torneo è stato avvincente ma queste ultime 7 giornate avranno una marcia in più. La Coppa Italia vinta a Torino? Indubbiamente il fatto di avere centrato un risultato così importante porta qualsiasi avversario a mettere qualcosa in più per provare a batterci. Penso sia normale. Ennesimo sold out della Il T Quotidiano Arena? I nostri tifosi ci hanno dato una spinta in più dal primo giorno, non hanno mai mancato un'occasione per supportarci. Sono sicuro che saranno al nostro fianco anche in queste ultime 4 gare interne di regular season".