Tortona, biennale per Andrea Pecchia

Così i bianconeri piemontesi sul proprio sito ufficiale: "Andrea Pecchia è un nuovo giocatore della Bertram Derthona. Il club ha ufficialmente annunciato l’ingaggio della 27enne guardia-ala, con cui il club si assicura uno dei protagonisti della passata stagione dell’Aquila Basket Trento. Con la Dolomiti Energia ha trionfato nella Final Eight di Coppa Italia e condotto un campionato sempre ai vertici della classifica. Il contratto è biennale. Alto 197 cm per 90 kg, nelle 31 gare giocate con i trentini tra Serie A e torneo tricolore Pecchia ha prodotto 5.3 punti e 4.8 rimbalzi in 18.2 minuti di media, tirando con il 51.9% complessivo dal campo e il 74.1% ai liberi, con 28 presenze in quintetto base. Per lui anche l’esperienza in Eurocup, 3.7 punti e 3.4 rimbalzi in 19.2 minuti le sue cifre stagionali nelle 17 partite in Europa.