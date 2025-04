Partnership NBA-Eurolega? "Siamo aperti a collaborazioni"

Intervistato dagli spagnoli di El Pais, Giorgos Aivazoglou (direttore della sezione europea di NBA) ha parlato degli scenari che attendono l'eventuale ingresso della Lega nel Vecchio Continente: "Riconosciamo il fantastico lavoro svolto dall'Eurolega negli ultimi decenni e abbiamo parlato regolarmente con l'organizzazione. Da quando sono in NBA, ci siamo incontrati almeno tre volte con Eurolega e FIBA per discutere della situazione, e solo due settimane fa ho parlato con il CEO della competizione. Motiejunas ritiene l'NBA una "minaccia"? Non la vediamo allo stesso modo e ribadiamo che siamo aperti a collaborazioni e partnership, e che il nostro unico intento è quello di portare il basket europeo al posto che merita all'interno delle discipline sportive del continente".