Venezia, Parks: "Non c'è mai stata negatività in palestra"

Sulle pagine della stampa locale veneta si trovano oggi le parole di Jordan Parks (ala Umana Reyer Venezia): "Avevamo bisogno di qualche giorno di stop sia dal punto di vista fisico che mentale. Ora inizia una nuova stagione e ci aspettano grandi sfide, a partire dai playoff di Eurocup. Poi abbiamo 11 partite in campionato per risalire in classifica. Avevamo ancora più bisogno di allenarci con continuità come stiamo facendo in questi giorni. Nell'ultimo mese abbiamo giocato ogni 3 giorni fra campionato ed Europa, non si riesce a svolgere più di un paio di allenamenti completi. Allenarsi invece significa trovare ritmo, migliorare il gioco a livello di fluidità e confidenza. Mi aspetto che faremo bene alla ripresa. Abbiamo dimostrato nell'ultimo mese e mezzo di aver fatto passi in avanti. Siamo quasi al completo ora e penso che, se continueremo a essere in salute, faremo vedere il nostro reale valore. La chimica di squadra è molto buona. Lavoriamo bene dentro e fuori dal campo. Devo dire che, anche nei momenti difficili in cui non trovavamo risultati positivi, non c'è mai stata negatività in palestra. Ci alleniamo bene, cerchiamo di aiutarci a vicenda. Le sensazioni sono positive".