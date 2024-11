Non solo le stelle, ma anche i gregari: Trieste vince di squadra

Da Uthoff a Candussi, da Johnson a Brooks e non solo. La nuova Pallacanestro Trieste che sta sconvolgendo il campionato (10 punti in sei giornate, a -2 dalla vetta) è fatta di star come Valentine, Ross e Brown, ma anche dei cosiddetti "gregari". Pedine silenziose, che magari passano in secondo piano rispetto agli altri leader, ma allo stesso modo fondamentali per conquistare le vittorie. Una grande pallacanestro corale e valorizzante per tutti i propri giocatori. Merito anche di Jamion Christian, il coach dei giuliani che in parte ha spiegato il segreto di questo esaltante inizio di stagione: "Uno dei motivi per cui abbiamo una squadra molto forte è perché i nostri giocatori hanno la capacità di celebrare i successi dei loro compagni come fossero loro. Questo ci permetterà di continuare a lottare durante tutta questa lunga stagione".