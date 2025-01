8.0 punti, 8.3 assist, 4.0 rimbalzi, 2.8 recuperi, 14.8 di valutazione e +12.0 di plus/minus in 28.8 minuti di media: queste le cifre di Alessandro Pajola nelle sfide di gennaio di LBA, utili a fargli ottenere il riconoscimento di Best Defensive Player Pall-Ex del mese da parte di Legabasket. Da sottolineare la gara a tutto tondo a Reggio Emilia (5 gennaio): 10 punti, 4 rimbalzi, 8 assist e 4 palle recuperate in 31'.