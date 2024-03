"Paga o ti mettiamo a nudo": giocatore di basket smaschera il ricatto social

LA STORIA

Nell'articolo de La Provincia Pavese a firma di Adriano Agatti le parole di Francesco Gravaghi: "Ricattato con fotomontaggi"

© ufficio-stampa Ricatto social a Francesco Gravaghi, cresciuto nelle giovanili dell'EA7 Emporio Armani Milano e uno dei giocatori di punta della Riso Scotti Pavia. Il tentativo di estorsione è avvenuto su WhatsApp, con i truffatori che hanno chiesto 2mila euro per evitare che delle immagini imbarazzanti venissero pubblicate in rete: fotomontaggi, prodotti ad arte, in cui il 20enne appariva completamente nudo. Dopo diversi messaggi con i misteriosi ricattatori, il giocatore di basket ha sporto denuncia contro ignoti e probabilmente l’inchiesta passerà ai colleghi della polizia postale.

"Sono state dieci ore di paura - spiega l’atleta della Riso Scotti Basket ad Adriano Agatti -, ma per fortuna sembra si sia risolto tutto nel migliore dei modi. Sui social non hanno divulgato quei fotomontaggi per cui ora sono decisamente più tranquillo. In ogni caso certi ricatti provocano tanta paura. Il numero telefonico dal quale mi hanno inviato le fotografie è della Costa d’Avorio. Non posso dire con certezza se sia un fotomontaggio artigianale oppure se sia stato creato con tecniche più sofisticate come, ad esempio, l’intelligenza artificiale. È un particolare che non mi sembra abbia particolare importanza perché l’effetto è stato identico: quelle immagini mi hanno provocato tanta paura in qualsiasi modo siano state ottenute".

Gravaghi ha ricevuto le prime richieste di denaro da ignoti personaggi: "Volevano subito 2mila euro che dovevano essere versati su un conto estero. In caso contrario - hanno scritto - pubblicheremo le tue immagini sui social". Ma il giocatore di basket non ha accettato compromessi ed è rimasto fermo sulla posizione, raccontando il tentativo di estorsione: "Sono stato vittima di un ricatto via social - ha scritto Francesco Gravaghi sui suoi profili - perché sono state create artificialmente immagini di nudo. È tutto falso e mi sono state inviate solo con l’intenzione di estorcermi denaro".