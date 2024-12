Olympiacos, Bartzokas: "Milano? Ci vuole molta concentrazione"

Alla viglia della trasferta dell'Unipol Forum di Santo Stafano, il coach dell'Olympiacos Georgios Bartzokas ha parlato delle insidie della sfida alle Scarpette Rosse: "Milutinov? Si tratta di un'assenza dell'ultimo minuto, è necessario un aggiustamento perché Mensah ha fatto solo un allenamento e mezzo ed è stato lontano dal basket per 15 giorni, capite che dobbiamo superare alcuni ostacoli. Quanto giocherà Mensah? Non ne sono sicuro, dipende da come andrà la partita. Sarà una partita difficile perché prima delle ultime 2 sconfitte Milano aveva una serie di vittorie consecutive ed è entrata in corsa per qualificarsi meritatamente ai playoff. E anche nella partita di campionato contro Trapani hanno giocato molto bene, hanno segnato tanti punti e hanno giocato un'ottima difesa, hanno fatto un ottimo terzo quarto. Non ci aspettiamo che sia una partita facile. Dobbiamo scendere in campo e lottare, dare ogni grammo della nostra forza, e ci vuole anche molta concentrazione per vincere le partite fuori casa in EuroLeague, così come in casa, come ha dimostrato nelle due partite precedenti che abbiamo giocato".