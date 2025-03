Olisevicius, l'ossigeno di Treviso: con lui la salvezza è più vicina

Il peggio, forse, è alle spalle: la Nutribullet Treviso è tornata alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive e lo ha fatto battendo l'Openjobmetis Varese per 88-86, in una sfida molto importante per guadagnare terreno in una trafficatissima strada per la salvezza. Decisivo per leadership e numeri è stato Osvaldas Olisevicius: 28 punti e miglior marcatore dell’incontro, 9 rimbalzi e 2 assist per un 30 di valutazione. Per il giocatore lituano è la miglior prestazione stagionale per punti segnati, a -1 dal suo record personale in Italia realizzato con la maglia di Reggio Emilia nella stagione 2021/22 nella gara giocata a Trieste.