Olimpia Milano, Scola pronto al debutto: "Qui vogliono vincere, mi divertirò"

LA PRESENTAZIONE

La chiamata di coach Messina prima del super Mondiale, terminato con la sconfitta in finale, è stato segnale di grande stima e spinta per arrivare a Milano. Luis Scola, uomo planetario del basket, atterra in Italia dopo una vita di grandi successi tra la sua Argentina, la Spagna, tanta NBA e l'ultima esperienza cinese. "Conosco la storia dell'Olimpia e so che questo è un posto dove c'è una grande storia. So che la squadra vuole vincere e questo mi sta bene, è un divertimento" ha detto l'argentino nella conferenza stampa di presentazione.

Obiettivi da trasferire in campo con l'obbligo di vincere il campionato e migliorare il rendimento in Eurolega. Pressioni che uno come lui gestisce come energia positiva visto che ancora oggi è capace di combinare più elementi della sua personalità: "Se potessi scegliere sceglierei la paura e l'energia di un ragazzo giovane con l'esperienza di uno maturo, ma è veramente dura averle entrambe. Sono quello che sono adesso, ho 39 anni, ho tanta esperienza, ma il mio fisico sta bene" le parole di Scola.

Un anno ancora e poi l'addio, che potrebbe arrivare dopo l'Olimpiade di Tokyo come gli suggerisce la moglie, sua guida anche nella scelta Olimpia: "Dopo i Mondiali è stata una grossa sorpresa, lei è venuta da me e mi ha detto: 'no, non puoi smettere adesso, devi giocare un altro anno e poi devi giocare l'Olimpiade'. Allora le ho detto le opzioni che avevo sul tavolo, inclusa l'Olimpia Milano ed è così che ha preso forma la decisione".

Per la felicità dei tifosi del Forum, che potranno ammirare il nuovo acquisto già a partire dalla gara di giovedì in Eurolega a Monaco contro il Bayern Monaco.

"In questo avvio di EuroLega, andiamo a Monaco per giocare contro una squadra che pur avendo cambiato alcuni giocatori ha mantenuto la stessa filosofia del suo allenatore". Così Ettore Messina alla vigilia dell'esordio in Europa: "È una squadra che difende bene, ordinata e che cercherà di sfruttare le qualità della sua stella firmata in estate, Greg Monroe. Di conseguenza, riuscire ad ostacolare il loro movimento di palla e poi controllare i rimbalzi sono gli aspetti su cui lavorare per provare a vincere la partita", ha concluso Messina.

Vedi anche Basket Basket, Serie A: Sassari vola, Milano cade al Forum contro Brescia, impresa Fortitudo