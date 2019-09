Basket, Serie A: Brescia espugna il Forum, Olimpia sconfitta 73-65

SECONDA GIORNATA

Al Mediolanum Forum di Assago la nuova Olimpia di Ettore Messina si presenta davanti al proprio pubblico con una sconfitta: il Brescia si impone per 73-65. Milano va sotto di 11 punti all’inizio del secondo quarto, ma riesce a recuperare grazie a Vitali, Mack e Brooks e a portarsi sul 31 pari all’intervallo lungo. Il tentativo di fuga da parte dell’Armani s’interrompe alla fine del terzo periodo: la Germani prende il largo e bissa così il successo contro Reggio Emilia.

AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO-GERMANI BASKET BRESCIA 65-73

L’iniziale vantaggio di Milano con Roll dura pochissimo. Cain mette a segno 6 punti consecutivi; l’americano trova un appoggio di gran fattura che vale l’11-6 e il timeout chiamato da Messina. Brooks entra in partita vincendo un uno contro uno spalle a canestro, ma Brescia rifila un parziale di 8-0, con Moss che con l’aiuto del vetro regala il vantaggio in doppia cifra ai suoi. L’arresto e tiro di Laquintana consente alla Germani di chiudere il primo periodo sul 21-10. Moss replica alla tripla di Mack all’inizio del secondo quarto, poi l’Olimpia torna a contatto grazie a un parziale di 10-0: vanno a segno Tarczewski, Rodriguez, Mack e Roll con tre liberi dopo il tecnico fischiato a Esposito (23-24). Vitali prova a scuotere i suoi con un assalto al ferro e poi sigla la bomba del +4. Mack segna con fallo ma sbaglia il libero addizionale; Rodriguez ruba palla e serve a Brooks la schiacciata del 31 pari all’intervallo lungo. La terza frazione di gioco si apre con una tripla frontale di Roll sull’extra-possesso; Vitali lo imita poco dopo dall’angolo. La tentata fuga di Milano viene avviata da 4 tiri liberi di Tarczewski e da Mack, che semina il panico e appoggia al ferro con eleganza; Lansdowne e Sacchetti ristabiliscono la parità (48-48). Brescia scappa nuovamente con le triple di Laquintana e Abass che pongono fine al terzo periodo: 54-48. L’asse Rodriguez-Tarczewski regala nuovamente il pareggio per la formazione di Ettore Messina, ma Brescia ottiene poi il successo finale grazie a Moss e Horton. Esordio amaro per Milano.