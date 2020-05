Olimpia Milano, Moretti a un passo

BASKET

Nel giorno in cui si sarebbe dovuta giocare la finale di Eurolega (in settimana l'incontro definitivo per decidere se la massima competizione europea potrà concludersi o meno), l'Olimpia Milano dimostra di pensare già alla prossima stagione e sembra a un passo dall'accordo con Davide Moretti, play-guardia classe 1998 in uscita da un triennio a Texas Tech in NCAA, che dovrebbe firmare un contratto da 2 anni più uno con i biancorossi.

La svolta è arrivata con la firma di Moretti per l'agenzia BeoBasket del procuratore Misko Raznatovic, che ne ha dato l'annuncio su Twitter e che a Milano ha già le procure di Micov, Nedovic e Della Valle. In NCAA infatti i giocatori non possono avere agenti e una volta che ne assumono uno non possono più tornare al college. Nei prossimi giorni si attende l'annuncio ufficiale della società milanese.

